Uue heategevussaate produtsent Katrin Lust: inimesed on sunnitud sulatama lund, et vett saada Merilyn Närep , täna, 21:09

„Ma arvasin, et olen „Kuuuurija“ saatega igasugu asju näinud. Kuulan inimeste muresid ja need lood on kõik nii traagilised, aga ma ei ole süvenenud nende kodudesse,“ tõdeb Lust, et „Kuuuurija“ poole pöörduvad tavaliselt inimesed, kel pole raha, et kohtusse minna. „Hingesoojust“ tehes peab Lust aga kahjuks tunnistama, et ta on täiesti šokeeritud, et Eesti Vabariigis aastal 2020 elab nii palju inimesi nagu sada aastat tagasi. Foto: Hannes Dreimanis

„See on minu jaoks õõvastav, et meie ümbruses elavad inimesed lastega, kellel ei ole vett, elektrit, kanalisatsiooni, aknad lasevad läbi, katused on puru, juhtmetest tuleb särtsu, kui vihma sajab,“ tunnistab kurbusega uue heategevussaate produtsent Katrin Lust, kes koos saatejuhi Heveli Veersaluga hakkavad abivajajaid aitama.