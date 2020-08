Robert Linna võttis naise: tseremoonia viis läbi minu isa, see oli väga ilus ja eriline hetk 

Robert Linna tunneb, et abielu oli justkui viimne sümboolne samm tema ja Anna-Liisa suhtes. "Me oleme kuue aasta jooksul kokku kasvanud ja saanud täitsa pereks. Tahame nii või teisiti elu lõpuni koos olla, aga abielu tugevdab suhet, kasvõi seaduse ees," räägib Robert, et abielu justkui ühendab neid veel rohkem.