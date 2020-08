„Rannamaja”-Ada käis huuli süstimas: tahaks natuke Kylie Jenneri moodi olla, aga see polnud peamine põhjus 

Varasemalt on Ada lasknud teha ka kaelale süste, mis toob tema lõuajoone paremini välja. Seekord otsustas neiu lopsakamate huulte kasuks. „See ei ole see, et tahaks Kylie Jenner olla... no natukene... aga see pole peamine põhjus,” ütleb ta.

„Mu huuled olid väga ebatasased. Üks pool mu näost on väiksem ja allpool kui teine, mistõttu tahtsime ära balansseerida. Kuigi mulle meeldib öelda, et mind ei häiri kommentaarid, siis varem tehti hästi palju nalja mu nina üle, et see on nii suur. Et mu nina tunduks väiksem, mõtlesin pigem suurendada veidi enda huuli, kui et lähen noa alla ja maksan tuhandeid. Nende huultega tundub mu nina väiksem, nii et ma olen väga rahul!” selgitab Ada, miks ta võttis üldse antud protseduuri ette.