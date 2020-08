Ookeanis merineitsisabaga ja käte abita 20 km ujunud eestlanna: äikesetorm võttis samal hommikul poolelt Miamilt elektri 

20. augustil võttis eestlanna Merle Liivand ette täiesti hullumeelse teo – ta ujus Miamis 20 kilomeetri pikkuse distantsi monolestaga ehk merineitsisabaga ja käte abi kasutamata. Eelmisel ja samal päeval tabasid Miamit aga tormid. „Kui äikesetorm pooltelt majadelt elektri viis, teadsin, et ma ei sea ainult ennast ohtu, vaid ka oma meeskonda.“ Merle ütleb, et rekordikatse algus venis poolteist tundi. 20 kilomeetrit ujus ta ära ajaga 5 tundi 54 minutit ja 51 sekundit, kuid kuna lainetuse tõttu tuli 20kilomeetrisele distantsile alg- ja lõpp-punkti vahele veel umbes 660 meetrit lisaks, läks rekordisoorituse ajana kirja 6 tundi 8 minutit ja 27 sekundit. „See annab mõtteainet, et oma rekordit saab üle ujuda, kuid loodetavasti mitte tormisel päeval ja lainetavas Atlandi ookeanis.“

MAAILMAPÄÄSTJA: Ameerikas elav eestlannast ujuja Merle Liivand valutab südant ookeanide reostuse pärast. Et teemale tähelepanu tuua, ujus ta 20. augustil juba teise hullumeelsena tunduva maailmarekordi - naine läbis monolestaga ehk merineitsisabaga ja käte abi kasutamata ookeanis 20kilomeetrise distantsi. Mullu tegi ta rekordi esmakordselt, läbides 10 kilomeetrit. Foto: Art SAIL foundation

Ujus saatjate jaoks liiga kiiresti!

20. augusti hommikul röövis kõigi tähelepanu äikesetorm, Merle ise koordineeris tiimi tööd ja hoidis nende tuju üleval, ning tal polnud aegagi mõelda oma keha või vaimu peale. „Jõudsin hommikul heal juhul putru ja kanasuppi süüa, smuuti aga jäi joomata, sest telefon oli täiesti punane. Miami Heraldi ajakirjanik jälgis mind ning poole intervjuu pealt kadus elekter. Vaatepilt õues oli tume ning äike sähvis pea kohal isegi kell 8.27. Tiim püüdis mind veenda, et teeksime distantsi lühemaks,“ meenutab Merle. Naine otsustas siiski 8.30 vette minna (esialgu pidanuks ta ujumist alustama kell 7 kohaliku aja järgi – toim.), sest arvas, et ei saagi muidu vedama. „Viis minutit pärast starti lõi mu pea kohal päris korralikult äikest ning välgunoolt nähes palusin lihtsalt emakest loodust, et mitte täna,“ kirjeldab Liivand.

Merlet saatsid vees ujujad tema oma tiimist Dolphins & Rainbows, samuti turvati teda SUP-laualt. Kui ujutud sai 15 kilomeetrit, kärgatas taas pikne. „Ujusin siis tormi pilvepiiri all ja teadsin, et Miami ookeanipääste võib meid iga kell välja vilistada,“ ei olnud Merle üldse kindel, et tal rekordiujumine ka lõpetada lubatakse. „Olen nüüd näinud pilte ja videoid, ning see läks vägagi napilt. Lained olid kohati nii suured, et SUP-laual turvaja kaotas mind isegi silmist.“ Samuti ujus naine kohati nii kiiresti, et turvaja ei jõudnud temaga sammu pidada. „Ujujad väidavad, et ma olin nii kiire, et lendasin kõigist mööda ja saatepaatidel olnud olevat merehaigeks jäänud, sest mu kiirus olnud nende jaoks hull,“ muigab Merle. „Ma andsin endast tõesti kõik ja rohkemgi veel, ei mingit puhkust.“

