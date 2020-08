CLAUDIA SCHIFFER 50 – endine supermodell on leidnud igavese nooruse allika! 

Schiffer on 2002. aasta maist abielus briti režissööri ja produtsendi Matthew Vaughniga ("Kick-Ass", "Kingsman") ning neil on kolm last. Esikpoeg Caspar tuli ilmale 2003. aasta jaanuaris, järgmisel aastal sündis tütar Clementine. Pesamuna Cosima on kümneaastane. Kuulus pere elab Inglismaal Suffolkis ajaloolises Coldham Halli häärberis.