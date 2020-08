VIDEO | Liis Lemsalu näitab uues muusikavideos enda kauneid kurve 

Lugu sai alguse, kui lauljatar aasta alguses kodus kitarri mängides erinevaid viise katsetas. Kui õige tunne käes, ühendus ta Amsterdami kolleegi produtsendist laulukirjutaja Clifford Goiloga, kes oli ka Liisi eelmise aasta hiti „Tähed me jalge all“ kaasautor. Peagi kohtuti Amsterdamis stuudios, kus meeleolu ja klapp oli nii hea, et lugu valmis kiiresti ning sõnad lausa kahe tunniga. „See on minu jaoks kindlasti sõnade kirjutamise rekordkiirus,“ on Liis õnnelik.

Loo sooja suvise olemisega videos on palju loodust, hobuseid ning kauboikaabusid. Videovõtteks oli vaid üks päev, mis sobis kõigi graafikutega ja tuli loota, et tuleb õige välivõttele sobilik ilm. Hommikul oli taevas veel tumehall ja sajune, lõunast hakkas selginema ja õhtusteks võteteks nagu tellitult loojuv päike. „Uskumatu, et kõik plaanitu sai tehtud, ja see pikk 15tunnine päev oli nii tempokas, et tundus kestvat vaid mõned hetked. Meil oli suurepärane hästi toimiv väike tiim ja imearmas valge hobune Happy, kes aitas meie video unistused täide viia,“ ütleb Liis.