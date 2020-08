Eesti ravitseja Venemaa nõiasaates 30 seas! Antonina Kersna: „Energeetika oli siin õuduste tipp!“

Ka paar päeva hiljem andis ta teada, kuidas läheb. „Ma tänan neid, kes toetavad mind ja hakkavad elama minu käekäigule kaasa. Minu teekond ei saa sellel teel mitte olema kerge, aga võtan tänuga kõik vastu, mida minu teele teekond ette veeretab. Ise ma olen nüüd selle tee valinud ja minul tuleb see rada läbida nii hästi kui see on võimalik,“ kirjutas ta.

Antonina kirjutab, et tema peatuspaigaks on ajutiselt Troitski linn, kus ta elab 16korruselise maja 4. korrusel. Ta kirjutas paar päeva tagasi, et kohtus ka saatetiimi määratud stilistiga, kes on stiliseerinud ka Marilyn Kerrot. „Oli meeldiv kohtuda inimesega, kes tunneb oma ala peensusteni.“