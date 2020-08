Inimesed Palju õnne! Go Away Birdi solist Hanna Roll saab emaks Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 10:16 Jaga: M

Hanna Parman Foto: Erlend Štaub

Lauljatar Hanna Roll jagab rõõmusõnumit sotsiaalmeedia kaudu, jagades pilti valguskastist, millele on kirjutatud „Meelis, Hanna, Vares & ?”. Pildil on veel näha armast kollast pusa, traksipükse ning beebiraamatut. Riiete peal lebab mugavalt must kass nimega Vares. Pealkirjaks on naine kirjutanud humoorikalt: „et vältida segadust - Vares on ammu kesksoost ja talle ei meeldi riideid kanda.”