OSTA ÄRA! Hertsoginna Meghani lapsepõlvekodu otsib uut omanikku 

Nüüdseks on elamine vähemalt müügikuulutuse teatel kasvanud viietoaliseks. Seal on kaks vannituba ja kamin. Meghan on öelnud, et see oli kogu tema lapsepõlve uhkeim maja. Kuid võrreldes Meghani ja prints Harry uue elamisega Santa Barbaras (hind 14,5 miljonit dollarit) on endise näitlejanna lapsepõlvekodu muidugi kitsuke - uues häärberis on 16 magamistuba, saun, veinikelder, raamatukogu, kabinet, jõusaal, mängude tuba, kodukino, garaaž viiele autole ja oma mänguplats pisi-Archiele. Krundil asub ka kahe magamistoaga külalistemaja, kuhu võib oma visiitidel majutuda Meghani ema.