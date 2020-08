Huko Aaspõllust saab „Rahva teenrite“ uus saatejuht: Vikerraadio peatoimetaja soovis teha värskenduskuuri 

Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ütleb, et saatejuhivahetuse tõi rotatsioon ja "Pealtnägija" koormus. "Taavi on väga tublisti hõivatud "Pealtnägijaga", mis on väga suur koormus. Taavi kaasati raadiosaatesse sellepärast, et ta oli ju "Aktuaalses kaameras", kui kampa võeti," sõnab Luts.

"Lahkun "Rahva teenrite" saatejuhi kohalt, sest Vikerraadio peatoimetaja soovis teha saates värskenduskuuri ja sellega seoses hakkab Mirko Ojakivi kõrval saadet vedama ERRi teleuudiste päevatoimetaja Huko Aaspõllu. Huko on juba mõnda aega tõestanud ennast kui väga sisuline "rahva teener" ja tema igapäevane töö uudistetoimetuses aitab tal teemadega hästi kursis olla," hindab Eilat.

Taavi Eilat Foto: Tiina Kõrtsini

Eilat räägib, et meeldiv see teade ei olnud, kuid tõdeb, et raadiosaate juhtimine nõudis uuriva ajakirjanduse saates töötamise kõrvalt kõva pingutust ja vaba aja panustamist. "Kuigi uudis sellest, et ma saatejuhina ei jätka, ei olnud meeldivate killast, siis ma arvan, et igal peatoimetajal on õigus panna kokku oma meeskond, kes tema meelest kõige paremini saatele sisu ja elevust toob," ütleb Eilat, kelle töö jätkub täistuuridel ETV "Pealtnägijas".

Uue saatejuhi valikul kaaluti ka teisi variante, aga peatoimetaja Luts sõnab, et kõik oleneb ka sellest, kellel mis peaeesmärk on. "Huko Aaspõllu on hommikust õhtuni kaelani uudiste sees."

Janek Luts Foto: Martin Ahven

Aaspõllu on ka varem "Rahva teenrite" saates kaasa löönud ja saatejuhtimine ei ole tema jaoks võõras. "Töö on töö. Ma olen seda saadet varem ka teinud," ütleb Aaspõllu, keda enim huvitavad poliitika- ja majandusteemad.