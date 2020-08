BTSi esimene ingliskeelne laul põrmustab rekordeid 

Reedel avaldatud "Dynamite'i" videot vaadati 24 tunni jooksul Youtube'is 101,1 miljonit korda - see on kõigi aegade rekord. Varasema rekordi omanik oli Lõuna-Korea tüdrukutebänd Blackpink, kelle video "How You Like That" kogus juunis esimese ööpäevaga 86,3 miljonit vaatamist.