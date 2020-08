Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Pärnumaa naistel oli isevärki komme  

Selle tõenduseks oli Reimanni sõnul see, et Eestis leidub brünette kõige rohkem Pärnumaal ja sealt põhja poole, see-eest blonde on rohkem Kagu- ja Ida-Eestis.

„Üks ebausklik ja peaaegu paganlik kombe tuleb siin kihelkonnas talunaiste seas ette, et nemad pulmapäeva õhtu pruutidel juuksed peast üsna paljaks maha lõikavad ja neid ka pärast, kui nad naesepõlves on, mitte ei lase kasvada, vaid iga laupäev oma pea paljaks ja libedaks ajavad, ja niisuguste mahalõigatud pruudijuustega tehtavat kõikesugusid ebausu tempusid. Kantsli päält on sellepärast juba küllalt saanud rääkida, et see pruuk ära kaotataks. Aga sest ei tule midagi, nad on siiamaale selle pruugi juure jäänud. Mulle on valju noomimise peale mõned naesed tunnistanud, et nemad pruudi juuksed, kui nad tervelt peast on maha võetud, salaja lambalauta viivad ja ühte paika nurka lambapõhu ja lambasõnniku alla matavad, siis pidada noorel abielupaaril lambad hästi siginema.“