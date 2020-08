Eestlase film nomineeriti tudengi-Oscarile: olin veel unine ja pidin uudist mitu korda lugema 

„Hommik algas nagu iga teinegi. Umbes kella kuue paiku hakkasin valmistuma tööpäevaks ja lugema oma meile. Pärast poolfinaali saamist ei tulnud mulle üllatusena, et Student Academy Awards (SAA) (tudengifilmide Oscarite väljaandja – toim) mulle kirja saadab,“ selgitab German, et tal polnud sel hetkel õrna aimugi, et tema film pääses nominentide hulka.

„Mõtted olid igal pool laiali – peaks seda sündmust kuidagi nüüd tähistama või jagama, aga samal ajal tuleb ka tööd teha,“ sõnab mees, et pidi aja maha võtma. „Lõpuks otsustasin, et peab esialgu tööd tegema ja siis päeval loen veelkord uuesti, et aru saada, mis päriselt juhtus. Loomulikult andsin koheselt teada filmi meeskonnale.“

Germani sõnul on märkimisväärne asjaolu, et tema teada pole ükski Eesti tudengi film, mis on toodetud Eestis, nii kaugele ehk SAA finaali jõudnud. „See näitab mitte ainult meie kui Eesti tudengite, vaid ka filmimaastiku, hariduse ja võimaluste muutust ning arenguid läbi aja. Mis puudutab mind, siis mul on suur au esindada meie riiki ja ülikooli.“

Film surmaga seotud kogemustest

Film räägib noormehest nimega Erki (Ruuben Joosua Palu), kes jääb koos oma voodihaige emaga (Vilma Luik) võlgnevuse tõttu korterist ilma. Poiss peab leidma raha, et pere korter tagasi saada, ja võtab vastu pakkumise töötada laibavedajana. Tema uueks töökaaslaseks saab usklik, eriti enesekindel ja juba viisteist aastat laibavedajana töötanud alkohoolikust Ott (Erki Laur).

„Selle filmi idee sündis mõttest, et tänapäeval on paljud eluetapid meie silme eest peidetud või kommertslikuks muudetud. Selleks on omad põhjused, kuid inimestel võib tekkida võlts tunne, et oleme justkui surematud ja sellisel juhul ei ole võimalik elada nii-öelda päriselt. Ilma valguseta ei ole varju ja vastupidi; kui inimene ei tea, mis on rõõm, siis ei tea ta, mis on kurbus. Nii on ka surmaga. Kui sa ei mäleta, mis on surm, ei oska sa ka elada. Kokkuvõttes räägib film väärtustest,“ sõnab German.