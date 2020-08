Palju õnne! Mai Palling abiellus Eesti ühe rikkaima mehega 

Mai Palling võttis endale ka abikaasa nime ja on nüüd tuntud kui Mai Kangro. Paar abiellus juba mõned kuud tagasi. Abieluvararegistrisse on abikaasade kohta sissekanne tehtud 9. juunil. Samal päeval on tehtud ka varalahususe sissekanne, kaitsmaks mõlema osapoole vara.

Kroonika kirjutas 7. mail, et laulja ja teletoimetaja-saatejuhi Mai Pallingu (32) ja tema ärimehest armastatu Margus Kangro (45) perre on sündinud laps!

Mai Palling ütles Kroonikale vaid, et on võtnud nüüdseks suuna, et oma eraelu ta enam üldse ei kommenteeri. Kroonikale teadaolevalt on perre sündinud tütar.