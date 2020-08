„Tenet“ kriitikute silme läbi – kas triumf või käkk? 

Briti-Ameerika tipplavastaja Nolani (50) rahvusvahelise spionaažipõneviku keskmes on vene miljardär Andrei Stor (Kenneth Branagh), kel on juurdepääs tuumarelvale ja kes võib seega kogu planeedi hävitada, kirjeldab The Observeri kriitik Simran Hans palavikuliselt oodatud „Teneti“ süžeed. „Ta kavatseb seda kasutada. Õnneks on salapärane rahvusvaheline organisatsioon nimega Tenet värvanud tema peatamiseks eriagendi (filmi „BlacKkKlansman: Must mees klannis“ täht John David Washington).“ Tema missioon hargneb lahti väljaspool reaalaega, kuulutab filmi reklaam. Tegu pole ajas rändamise, vaid inversiooniga.