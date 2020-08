TREILER: Zack Snyder üritab kustutada prügikastipõlengut, „Õigluse liiga“ saab olema neli tundi pikkk 

Nimelt on juba pikalt arvatud, et algselt filmi lavastajatoolil istunud, ent poole pealt peretragöödia tõttu lahkuma pidanud Zack Snyder oleks suuteline rääkima paremat lugu, kui projekti lõpule viinud Joss Whedon. Sestap nõuti pikalt Snyder Cut-i ehk Snyderi montaaži. Nüüd on kindel, et on ka tulekul ning avaldatud on ka esimene treiler.