GALERII | Palju õnne! Eesti suvepiiga 2020 on Laura-Kristina Mattjus Anu Saagim , täna, 15:32

Eesti suvepiiga 2020 Laura-Kristina Mattjus Foto: Viktor Burkivski

Suvi on Eestis lühike, kuid kaunis. "Inimesed saavad päikesest laetud ja puhkevad särama. Meie idee on tuua see sära esile, et nende noorte inimeste positiivne energia lööks laineid üle Eesti ja miks mitte ka kogu maailmas," räägib entusiastlik konkursi "Eesti suvepiiga" korraldaja Leo Täht.