Suri Red Hot Chili Peppersi endine kitarrist Jack Sherman 

Jack ühines Los Angelese bändiga 1983. aasta detsembris, asendades asutajaliiget Hillel Slovakit. Kui Slovak 1985. aasta algul oma teisest bändist What Is This? lahkus ja palus end RHCP-sse tagasi võtta, oli ansambel sunnitud Shermanile ust näitama. 1989. aastal laulis ta siiski ansambli albumil "Mother's Milk" taustavokaali. Kitarrist lõi kaasa ka Bob Dylani plaadil "Knocked Out Loaded".