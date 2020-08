Telelegend jäi paari nädala jooksul kahest lapsest ilma 

Mullu lahutas telestaar oma kaheksanda abielu. Nüüd on tal järel kolm last. Teletähel on üheksa lapselast ja neli lapselapselast.

"Larry ja tema ülejäänud kolm last on leinast murtud," ütles New York Posti allikas ning lisas, et King on mullustest terviseprobleemidest niigi põdur. Kuid teise informaatori kinnitusel püüab Larry tööst unustust leida ning on teinud kaks live-saadet "Politiking with Larry King". "See on tema moodus leinaga toime tulla."