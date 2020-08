PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 24. august 

Palju õnne, Neitsi! Algaval eluaastaringil on fookuses eeskätt su isiklikud soovid ja vajadused. On soodus aeg selleks, et õppida midagi uut või jätkata kunagi pooleli jäänud õpinguid. Oled tasakaalukas ja järjekindel, sul on silme ees kaugemad eesmärgid. Armuasjus saavutad edu tänu heale suhtlemisoskusele.