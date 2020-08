Palju õnne! Eksmiss Eha Urbsalu sõudis abieluranda 

Eha ja Dave kihlusid möödunud aasta septembris Toscanas, Itaalias. Juba toona kiitis Eha, et David ei ole tüüpiline Harvardi ülikooli lõpetanud finantsmaailma esindaja, vaid et neid seob ka muusika. Eha rõõmustab, et on leidnud lõpuks enda kõrvale asjaliku ja targa mehe, kes eelistab jääda tagasihoidlikuks ja ei vaja rambivalgust.