Miss Raplamaa 2020: see oli minu salasoov pisikesest saati 

Laupäeval, 22. augustil anti juba 26. korda välja miss Raplamaa tiitel, mis on Eestis ilmselt ainulaadne järjepidevus. Tiitli nimel läks sel aastal võistlustulle kümme kaunitari, aga kahjuks pidi üks neist isiklikel põhjustel katkestama. Miss Raplamaa oleks pidanud selguma juba aprillikuus, kuid võistlus lükati viiruse leviku tõttu edasi.

„Super hästi tunnen end. Ma ei teagi, mis emotsioonid mul on. Kõik on nii segane, aga ma olen nii õnnelik, et see lõpuks tehtud sai,“ rõõmustab tänavune miss Raplamaa Geili. „Samas on ka kurb, et see retk läbi sai, sest kõik tüdrukud on mulle nii armsaks saanud.“

Geilile andis tiitli üle eelmise aasta võitja Anette Tammik. Foto: Tiina Kõrtsini

Geili tõdeb, et mõtet võistlusest osa võtta toetasid ka tema sõbrad ja sõbrannad. „Ma tahtsin mugavustsoonist välja tulla ja see oli see, mis andis tõuke konkursil osalemiseks,“ selgitab Geili. „Eks see ole pisikesest saati väike salasoov olnud ja nüüd tuli teoks.“ Tänavuse aasta valis Geili põhjusega: „Ma tundsin, et olen nüüd valmis.“

Konkursi vältel võtsid tüdrukud osa mitmesugustest tegevustest. „Mulle isiklikult meeldisid väga tantsutrennid, ka Škodadega sõitmine lumel oli lahe ekstreemsus. Kõige enam kartsin tutvustusvooru, aga sellist kartust, et lavale üldse ei läheks, mul polnud.“

Geili tunnistab, et sai tänu konkursile enesekindlust juurde ja kogus palju uusi tutvusi. „Meil oli tüdrukutega väga hea läbisaamine. Poleks arvanudki, et hakkame nii hästi läbi saama. Kõik toetasid üksteist,“ tõdeb neiu.