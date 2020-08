Inimesed NII VAHVA! Grete Griffini tütar kehastus multikakangelaseks Toimetas Merilyn Närep , täna, 10:04 Jaga: M

Grete Griffin Foto: MATI HIIS

eluGrete Griffini vanem tütar Gloria on juba kolmeaastane ning sotsiaalmeediasse postitatud piltidelt on näha ilmselgelt, et tema lemmik multikas on PJ Masks.