FOTO | Anneli Lahe puhastab end negatiivsetest vibratsioonidest omapärasel moel 

"Olen tahtnud teha päris tattood juba ammu," tunnistab telesaatejuht Anneli Lahe. "See tunne võimendus viis aastat tagasi, kui esmakordselt Tais käisin. Aga ju ma pole siis olnud valmis. Mitte et ma kardaks valu jms, vaid seesmiselt ning vaimselt. Ja ju siis on hetkel just see õige aeg. Meil kõigil on hetki, kus vaatame mingeid asju ümber, teeme elus mingeid korrektuure."

"See tätoveering tundus just see, mis toetaks minu praegust seesmist tunnet. Öeldakse, et lootosel on võime enda ümber olevat ruumi puhastada negatiivsetest vibratsioonidest. Selle aura kiirgab endas nii võimsat energiavälja, et ükski kräpp ei saa selle kõrval eksisteerida. No loodan nüüd parimat ja ehk suudan paremini hoida tasakaalus oma tööd ja vaimu."

"Tänan imeilusa töö eest kunstnik Piret Valdmat ja kinnitan, et selle tegemine õrnale käe siseküljele polnud üldse valus. Lihtsalt mõnusalt sügas nõelakesega," naerab Anneli. Kuidas sulle Anneli tattoo meeldib?