Kehalise õpetaja andis koolielule uue hingamise: „Õppimine peab olema lõbus, mitte vastumeelne ja igav.“ 

38aastane Meelis sattus kehalise õpetajaks neli aastat tagasi. „Mind valdas tugev soov ja tung seni elus õpitut ja kogetud teistega jagada. Tundsin, et sport on minu jaoks sobiv vahend ja teekond läbi mille aidata lastel ning noortel füüsiliselt ja vaimselt areneda. Ühel hetkel küsis minult endine kooliõde, kas ma tean kedagi, kes sooviks 32. keskkooli kehalise õpetajaks tulla. Pikemalt mõtlemata vastasin talle, et mina tahan. Tunne oli õige ja see on kindel, et tegemist oli õige otsusega“ meenutas Meelis. Enne õpetajaks hakkamist tegutses Meelis aastaid Eesti Korvpalliliidu noortejuhina, korraldas üleeestilisi spordilaagreid ja -festivale, rajas oma ettevõttega Spordiareenid OÜ kodumaale mitmeid spordiväljakuid ning töötas ka korvpallitreenerina.