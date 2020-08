Henessi Schmidt: enamik olulisi asju minu elus juhtub justkui iseenesest, nii-öelda juhuslikult 

Oleneb, kui pingul kellegi tõetunde kumm on. See on eraldi oskus – tõetunde piiri venitada. Seda tuleb teha, muidu jääd kasti sisse. Sest elu on palju avaram. Kui sa tood näiteks „Kättemaksukontori“, kus on mingid isemoodi tegelased, siis sellised inimesed on päriselt kusagil olemas. Ja tegelikult on veel äärmuslikumaid näiteid.

Aga kas on mingit karakterit, keda sa ei tahaks mängida? Mingi selline tegelane, kelle olemus või väärtushinnangud on nii eemaletõukavad, et ei kujuta end tema nahas ette?

Ma ei usu. Kui hakkan rolli looma, siis ma ei saa mõelda, et mu tegelane on loll. Ma ei saa teda hukka mõista ja mõelda, et mina tema olukorras küll nii ei teeks. Kuna ma teda mängin, pean teda mõistma. Igal inimesel on oma tegudele põhjendus. Näitlejatöö on hästi empaatiline töö – sa lähed teise inimese sisse ja hakkad tema käitumist mõtestama. Kui ta teeb midagi, mis sinu väärtushinnangutega ei sobi, siis sa pead välja mõtlema, mis võivad tema ajendid ja põhjendused olla, et ta nõnda käitub. Need ei ole niisama. Selles mõttes on iga rolli huvitav mängida. Ja mida kaugemal ta minust on, seda põnevam on, sest ma saan vaadelda ja uurida midagi sellist, mida ma oma tavaelus muidu ilmselt kunagi ei kogeks. Pigem ei tahaks ma mängida osi, mis on minuga sarnased ja mulle tuttavad. Ma tahan põnevust, uusi avastusi ja küsimusi, mõistatuse ära lahendada, pusle kokku panna – selles on näitlejatöö võlu.

On sulle antud selliseid rolle teha?

Praegu tegelen Julia rolliga „Romeos ja Julias“, mis septembri alguses VAT Teatris esietendub. Püüan mõista nooruse impulsiivsust, kirge ja kompromissitust. Seal on väga tugevad ja äärmuslikud tunded mängus. Võiks ju arvata, et nad on noored ja naiivsed, aga näitlejana tuleb mul leida üles nende filosoofia ja mõttekäigud, nende õppetunnid, ja see on väga põnev.

Hästi huvitav on mängida tegelast, kes on iseendast vähem küps. Tuleb leida üles enda impulsiivsus, naiivsus ja mingisugune toorus.

ESIMENE ARMASTAJA: Septembri alguses toob VAT Teater lavale Shakespeare'i „Romeo ja Julia“, naisnimiosalist mängib Henessi ja tema partner on Karmo Nigula. „Minu jaoks on Juliat mängida väga põnev, sest ehkki see on armastuslugu, on seal ümber nii palju kihte,“ tõdeb Henessi. Foto: VAT Teater

Klassikat on vist alati lahe teha – need on suured lood.