„Tuleb väga tihe eesti filmide esilinastumiste sügis, kui kinod ikka lahti on." Jaanus Kulli , täna, 22:30

„ERIK KIVISÜDA“: Režissöör Ilmar Raag (paremal) ja Juhan Ulfsak võtteplatsil. Foto: Stanislav Moškov

Eestis pole kunagi varem valmimas sedavõrd palju uusi mängufilme kui praegu. Kui need kõik ükskord teatud mõttes maratoni joostes esilinastuseni jõuavad, siis kas jätkub kinosid, mille ukse ette punane vaip maha rullida? „Nimekiri esilinastumist ootavatest filmidest on päris pikk,“ tunnistab režissöör Rasmus Merivoo, kelle mängufilm „Kratt“ on küll kinoinimeste keeles purgis ja juba ka montaažilaual, kuid kes esilinastumise kuupäevast ei julge unistadagi.