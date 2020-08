Margus Tabor: kõne oli natuke tige, aga öeldus on tõetera sees 

„Ettepanek kõne pidamiseks tehakse inimesele, kellel on midagi öelda, ja minu meelest on president väga demokraatlik. Miks mitte siin rääkida – ilmselt on sellised teemad ja vastuolud praegu üleval ja neid kohti, kus saaks arutleda, palju ei ole ega viitsita ka kuulata,“ ütleb mehe abikaasa, näitleja Garmen Tabor. „Teemad on olulised ja nendest peab rääkima.“