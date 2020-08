Tõnis Lukas: luua kuvand, nagu Eesti riik oleks mülgas, on üllatav 

„Tänasel päeval võiks kõigil olla rõõm oma riigi pärast: neil, kes kiidavad, ja neil, kes kritiseerivad. Saame kritiseerida ikka ainult omaenda kodumaad, järelikult demokraatlik ja korralik riik,“ arvab Lukas.

Lukast ei häirinud, et kõnes pöörduti korduvalt valitsuse poole, sest seda teeb ka president. „Üllatas aga see, et pöörduti korduvalt kõigi siinolijate poole ja tekkis justkui lõhe valitsuse ja ühiskonna vahel. Luua kuvand, nagu Eesti riik oleks mülgas, on üllatav,“ sõnab minister. Valitsuse ja muu ühiskonna võõrandumist Lukas ei tunneta. „Olen rahvaliikumisest tulnud ja suhtlen kogu aeg inimestega ega usu, et olen ühiskonnast võõrandunud, kui kultuuri- ja haridusrahva hulgas käin. Ei ole siin mingeid barjääre, oleme mobiilne ja kokkuhoidev ühiskond. Peaksime rohkem rahvaks kujunema ja aru saama, et riik on üks tervik ja siin ei ole vaja mingit vastandumist.“

Minister ei nõustu kõigega ka presidendi kõnes. „President mainis, et eestlase võrdkuju on bussis maskiga seisev noor, aga see pole tõsi. Kõik teised ühiskonnad on rohkem maskistunud, meil on need ammu langenud ja liigume vabalt ringi, aga loomulikult peame olema valmis viiruse teiseks laineks ja uuteks kitsendusteks.“