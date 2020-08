Urmas Paet: me ei oleks õiged eestlased, kui poleks mõõdukalt murelikud 

Poliitiku sõnul tuleks Eestis praegu ka koroonaga seoses lähtuda tervest mõistusest, nii palju kui seda alles on. „Euroopas on mitmed riigid kehtestanud absurdselt karme sulgemistingimusi, ometi on nende numbrid kehvemate seas,“ räägib Paet. „Kõrval on riik, kes ei ole kruvisid lõpuni kinni keeranud, aga näitajad on kordades paremad. Seos nende meetmete ja näitajate vahel on kohati küsitav. On mõttetu lihtsalt loosungitega tohutuid piiranguid kehtestada, kui selle kasutegur on peaaegu olematu. Mul on hea meel, et Eesti pole seda teed läinud.“