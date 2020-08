Taavi Rõivas: ka pidupäevadel ei tohi koroonaviirust ära unustada 

„Kahjuks ei tohi pidupäevadel koroonaviiruseteemat ära unustada, sest oht ei ole tegelikult möödas,“ tõdeb endine peaminister. „See on pidude haigus ja ka tavapärases suhtluses peame mõtlema, kas on mõttekas igal hetkel kätt suruda. Sellistel rahvarohketel üritustel peame olema vastutustundlikud ja hoidma distantsi.“

Rõivas ootab, et president juhiks tähelepanu vajadusele tegelda strateegiliste teemadega. „Mind isiklikult häirib, et oleme rääkinud poliitilises plaanis seitsmendajärgulistest teemadest, näiteks kahtlasest lepingust advokaadibürooga. Küll aga ei ole valitsus andnud selget visiooni, kuidas kriisist välja tulla ja käituda koroona järgmiste lainete puhul. Lisaks pole ühtseid reegleid: ei saa olla nii, et spordisündmustel on karmid piirangud, kultuurisündmustel aga leebed. Vaja on selget sõnumit!“