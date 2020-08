Andres Puusepp paneb diskori ameti maha: tunnen, et olen tühi ja andnud endast nii palju 

Andres andis oma otsusest teada Facebookis ning tema viimane plaadikeerutamine leiab aset järgmisel reedel suvelõpupeol Paide Vallimäel. Eelviimast korda näeb teda diskoripuldis sel laupäeval Pärnus ööklubis Sunset.

„Ära iial ütle iial” on lause, mida diskor järgib. „Ma ei saa sellist lauset öelda, et mind ei näe mitte kunagi enam diskoripuldis. See on olnud mu üks eluunistusi ja olen näinud selle nimel ränka vaeva, seega kunagi ei tea. Võib-olla on millalgi ilgelt äge pidu ja mulle pakutakse tunniajast setti, siis mõtlen, et äkki lähen korra. Aga töö mõistes on sellega kõik,” räägib Puusepp. Mees siiski kaldub ka arvama, et kui tuleb pikk paus vahele, ei taha ta enam nii lihtsasti lavale mängima minna.

Puusepp on olnud soojendusesinejaks väga suurtele artistidele, ent siiski on mehel raske välja tuua seda üht kindlat artisti, kes on tema lemmik olnud. „Neid artiste on nii palju olnud. Aga 2018. aastal Võsu Rannafestivalil esinenud Rudimental on kindlasti mu üks tipphetki!”