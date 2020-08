Katy Perryl oli häbi antidepressante võtta 

Lauljatari vapustas arusaam, et ta ei suuda raskest ajajärgust muusikaga üle saada, nagu ta varem oli suutnud. "Varem suutsin oma depressiooni või depressioonihooge seljatada, kuulutades: "Ma kirjutan, raisk, laulu" või "Ma teen seda. Nii et blaa-blaa-blaa. Ma teen mida tahes. Ma põrmustan su. Sa jätsid mu maha, ma veel näitan sulle! Näed, esikohahitt!" Aga enam see ei mõjunud."

Lapseootus on krooninud Katy jaoks elumuutvat aega, mil ta on suutnud oma negatiivsest minapildist jagu saada. "Mu kehast on välja tõmmatud kivinenud mürk ja närviteed on ümber reguleeritud, nagu ka see negatiivsete mõtete masin, mis muudkui ütleb: "Sul on lihtsalt vedanud. Sa oled lihtsalt kenake. Sa pole suurem asi. Sa pole eriti andekas. Sul on lihtsalt vedanud." Või: "Sa pole seda väärt. Sa pole suurem asi. Vanaks hakkad jääma. Paks oled." Kogu see jamps. Õppisin seda vaigistama."