„Riverdale'i" täht: „Mu biseksuaalsus pole mööduv faas." Toimetas Triin Tael , täna, 10:00

Lili Reinhart Foto: AP/Scanpix

"Riverdale'i" näitlejatar Lili Reinhart rõõmustab, et Disney stuudio on loonud animasarjas "The Owl House" esimese biseksuaalse peategelase. "Mulle endale on liigagi tihti öeldud, et biseksuaalsus on ainult faas."