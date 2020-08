Inimesed „Meie elu“ tähe armulugu on purunenud Toimetas Triin Tael , täna, 13:00 Jaga: M

Chrissy Metz Foto: Reuters/Scanpix

New York Posti teatel astub menusarja "This Is Us" ("Meie elu") täht Chrissy Metz sügisesse vaba naisena - tema suhe helilooja Hal Rosenfeldiga sai otsa.