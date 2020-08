Inimesed Eurovisioni-komöödia täht ootab teist last Toimetas Triin Tael , täna, 12:00 Jaga: M

Rachel McAdams 20. augustil. Foto: VIDA PRESS

Netflixi komöödias "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" mängiv Rachel McAdams on ilmselgelt lapseootel.