GALERII | Tim Bluzi lemmikud roosiaia kostüümid: mul pole viimasel ajal vastuvõtukleitide osas ootusi, siis ei teki ka pettumust 

Liis Lemsalu alati näeb suurepärane välja, keegi ei eita seda, kuid tema seekordne valik on järjekordne pastelne printsessikleit. See on hõrk ja ilus, pärlid sobivad talle väga, kuid ei erine kuigivõrd tema eelmisest vastuvõtu etteastest. Moe suhtes tal on veel nii palju senitundmatuid territooriume avastamiseks ja on väga kahju, et ta ei julge vähemalt midagi natuke teistsugust katsetada. Ma saan aru, et Liisil on oma kindel imago, mis on väga edukas ja töötab, ning võib-olla ta ei näe vajadust eksperimenteerimiseks, kuid see vajadus on tegelikult suur, sest ühes rollis on ainult teatud mänguruum. Väga hea näide on Katy Perry, kelle karjäär just ühe rolli sündroomi tõttu pole enam nii särtsakas, nagu see oli isegi 5 aastat tagasi. Ei saa ühte ja sama asja juba mitu aastat müüa, me oleme seda juba ostnud. Aeg-ajalt peab uuendusi tegema. Foto: Stanislav Moškov

Väga suur lemmik ja perfektne näide sellest, mida ma võimaluste kasutamisest alguses rääkisin. Laiema lõikega õhuke kimonokleit on just sobiv suviseks vastuvõtuks. Läbipaistev, aga mitte mingil juhul vulgaarne. Siin on kõik viimse detailini läbi mõeldud ning harukordse perfektsusega teostatud. Veripunane huulevärv, suured päikeseprillid ning ühele poole sätitud juuksed aitavad rõhutada jaheduse ning reserveerituse tunnet. Bondi-tüdruk missioonil. Foto: Stanislav Moškov

Väga mõnusa lõikega rüüžidega kleit. Hästi avangardne, kummalise kujuga kõrvarõngas rõhutab soengut ning samas sobib väga hästi käekotiga. Kingad lisavad vürtsi juurde. Väga hõrk ja stiilne komplekt. Peab märkima, et platvormkingad olid väga suureks trendiks selle aasta roosiaia vastuvõtul. Foto: Stanislav Moškov

Toomas Hendrik ja Ieva Ilves tegid seekord väga head tööd. On alati tore kui paar harmoneerib omavahel ning kaaslased täiendavad teineteist. Väga esinduslik ja klassikaline. Kleidi ja ülikonna toonid on valitud perfektselt. Hõrgud ehted annavad sära juurde. Siin ei ole midagi liigset, mida tahaks ära võtta, aga samas midagi ei puudu, nii, et lisada ka pole. Väga terviklik duo! Foto: Stanislav Moškov