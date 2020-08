Heidi Klum väidab, et eksmees Seal kiusab teda taga 

Klumil ja Sealil on neli last: Leni (16), Henry (14), Johan (13) ja Lou (10). Heidi, kes on nüüdsel ajal abielus Saksa ansambli Tokyo Hotel muusiku Tom Kaulitziga, tahab sõita oktoobris koos lastega Saksamaale, sest seal algavad kohaliku tõsielusarja "Next Top Model" 16. hooaja võtted. Kuid Seal on plaanile vastu: ta muretseb, et võsukesed võivad nakatuda koroonaviirusega.