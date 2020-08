KOHTUKISMA: isa tahab uuesti Britney Spearsi eestkostjaks saada 

Nüüd palub Britney, et kohus jätakski Montgomery, kes on ühtlasi tema mänedžer, sellesse ametisse. Kuid Jamie Spears on teinud omapoolse avalduse, milles nõuab, et kohus määraks lauljatari eestkostjateks taas tema ning jurist Andrew Walleti, kes oli mullu sellest rollist taandunud.

Jamie nõuab, et kohus annaks talle ja Walletile volituse saada enda valdusesse kõik Britney varandust puudutavad dokumendid - lepingud, krediitkaardi- ja pangainfo jm. Ajakirja People teatel selgub Jamie Spearsi esitatud kohtudokumentidest, et 31. detsembri seisuga on tema tütrel rahalisi vahendeid 2,7 miljoni dollari väärtuses ning muud vara 57,4 miljoni dollari eest. Paljud fännid on veendunud, et kahe teismelise poja ema Britney on seni olnud isa kütkeis vastu tahtmist ning peaks saama õiguse ise oma elu ja rahaasjade üle otsustada.