MAOVÄHENDUS! 40 kilo kõhnem Kelly Osbourne paljastas oma saleduse saladuse 

Kelly Osbourne 2018. aasta septembris. Foto: AFP/Scanpix

Hiljuti seletas Kelly oma salenemist aastatepikkuse vegandieediga, kuid nüüd selgub, et oma abikäe ulatas ka kirurg. "Käisin lõikusel, mul on suva, mida keegi öelda võib," kuulutas staaritütar kõlakaid kommenteerides. "Käisin jah, olen selle üle uhke, imegu nad muna. Mulle tehti maovähenduslõikus. See muudab ainult su mao kuju. Lasin selle teha ligi kaks aastat tagasi. Ma ei valetaks selle asjus eales. See on mu elu parim otsus."