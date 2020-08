„RuPaul's Drag Race'i“ staar suri vaid 34 aasta vanusena 

Chi Chi surma kinnitas Entertainment Weekly. Surma põhjus pole esialgu teada, kui augustis oli staartransvestiit õige nimega Zavion Davenport palunud Instagramis, et fännid tema eest palvetaksid. Juulis oli ta viibinud haiglaravil, kuid hiljem koju lastud. Nädal tagasi levis Chi Chi Instagrami konto kommentaarides kuuldus, et staar maadleb kopsupõletikuga.

RuPaul kirjutas ühismeedias, et on Chi Chi surmauudisest rusutud. "Olen nii tänulik, et saime tema hella ja kaunist hinge kogeda. Teda jäädakse igatsema, kuid ei unustata eales. Valgustagu tema helde ja armastav hing meid kõiki."