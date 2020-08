Raadiohääl Kristjan Hirmo perre sündis teine laps: nime osas vaidlused veel käivad 

"Nime osas vaidlused veel käivad, vanem õde on erinevaid variante terve vihiku täis kirjutanud," ütleb Kristjan portaalile sky.ee.

Tihti kerkib pere vanemates lastes kerge kadedus kui enda senisest pesamuna tiitlist loobuda tuleb. Kristjani ja Kätlini peres on lood aga hoopis vastupidised: "Senine pesamuna on väga uhke, et ta saab endale nüüd uue tiitli "vanem õde"."