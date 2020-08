Näitleja Priit Strandberg: armastus, armumine ja romantika on täiesti eri asjad 

Tema ise pidas pulmad kaasa Marioniga 2016. aastal kirikliku laulatuse ja pulmatralliga Viljandimaal. "Ma ei saaks enda kohta öelda, et olen romantiline. Pigem iseloomustab mind näitlejale omane olek, et ma ei lõpeta iseenda vaatlust kõrvalt," on mees enda sõnul pigem ettevaatlik. "Abieluettepanekut kui elu üht olulisemat sammu vaagisin samuti päris pikalt, ent astusin selle justkui spontaanselt."