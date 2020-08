Tsirkuseärimees Lauri Viikna sai vihakõne eest Facebookilt kuuajase kasutuskeelu 

Keelu tõi see, kui Viikna leidis, et homoseksuaalsus on seksuaalne hälve. "Homoseksuaalsus on seksuaalkäitumise hälve, ütlevad psühhiaatrid. Seepärast nimetasin tema (Vadim Samsoni − toim.) teooriat, et lapsele pole ema vajagi, hälbeliseks teooriaks," selgitab mees.