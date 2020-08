Inimesed Ekskaasad Kristiina Heinmets ja Aivar Aigro soojendavad suhteid? Kroonika , täna, 08:09 Jaga: M

Kristiina Heinmets ja Aivar Aigro Foto: Tiina Kõrtsini

Eksabikaasad Kristiina Heinmets-Aigro ja Aivar Aigro on suveõhtutel Pärnus taas koos aega veetnud, näiteks ettevõtjate Evely ja Joakim Heleniuse seltsis, vahendab Kroonika. Kas see tähendab, et eksid soojendavad suhteid?