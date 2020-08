Beebibuum „Pealtnägija“ toimetuses! Ka Piia Osula on lapseootel 

"Jah, meie ajakirjanikud ei ole mitte ainult tragid ja targad, vaid ka kaunid ja seksikad ning pereväärtused on paigas," ütleb "Pealtnägija" vedur, ajakirjanik Mihkel Kärmas. "Säravate tegijate asendamine ekraanil on kahtlemata keeruline, kuid väljakutses peitub teatavasti ka võimalus."

"Kindel on, et "Pealtnägija" tuntud kvaliteedis järeleandmisi teha ei kavatse ja nii nagu Piret ja Anna tegid lugusid lapseootel, teeb ka Piia Osula veel septembris tööd," sõnab Mihkel. "Kõik kolm naist on lubanud varem või hiljem – kui emakohused seda lubavad – teleekraanile naasta."