FOTOD | Presidendi roosiaia vastuvõtukleit oli täiesti taaskasutatud:  

Liisi paljastas, et sel aastal otsustati teha zero waste kleit ehk kõik materjalid taaskasutati. "Ma andsin oma materjalid, millest olen teinud kleidi. All ääres on näha minu leekivaid toone, mille põhjal on valitud kingad," sõnas Liisi Õhtulehel antud intervjuus. "Kerstile värvid sobivad, ta on nii tugev kuju!"

Tulevikumood on selgelt taaskasutuse päralt ka kõrgeimate riigiesindajate seas, näiteks on presidendi garderoobis Saksamaa presidendi Frank-Walter Steinmeieri kingitud Adidase jooksujalanõud, mis on valmistatud ookeanist kogutust plastijäätmetest, teatas presidendi kantselei.