Kirsten Dunst ja Anna Wintour promovad enese teadmata Kanye presidendikampaaniat 

People kirjutab, et fotodel on teiste seas Ameerika Vogue'i kauane peatoimetaja Anna Wintour ja filmitäht Kirsten Dunst. Ent Dunsti pressiesindaja ja Wintouri anonüümne lähikondlane kinnitasid ajakirjale, et need kuulsad naised pole oma foto kasutamiseks Kanye kampaanias luba andnud.