Helen Adamson praegusest suhtest: tunnen, et ei vaja selle õnnestumisele välist heakskiitu 

"Minu jälgijad saavad aru, et kui oled mööda näppe saanud, siis teist korda enam sama reha otsa ei taha astuda," ütleb ta.

"Toona tahtsin saada justkui välist kinnitust oma suhtele, et saaksin ka ise aru, kui heas suhtes olen," räägib lauljatar oma eelmisest suhtest Taavi Tõnissoniga. "Tagant­järele olen sügaval sisimas aru saanud, et ma ise ei uskunud suhtesse ja olin ebakindel. Nüüd, praeguses suhtes tunnen, et ei vaja selle õnnestumisele välist kinnitust ega heakskiitu."