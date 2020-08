Viljatusravist vintsutatud Amy Schumer võib piirduda ühe lapsega 

Nüüd, kus peres sirgub rõõmurull Gene, on Amy leppinud mõttega, et rohkem lapsi ei pruugi ta saada. Veebruaris teatas ta fännidele, et on läbinud viljakusravi ja talle tehti munarakkude korje, kuid selle tulemusel oli elujõuline vaid üks embrüo. "Käisime katseklaasiviljastumisel ja see oli väga karm. Ma ei usu, et suudaksin seda enam teha. Otsustasin, et ma ei suuda enam rase olla," rääkis ta Willie Geisti jutusaates.